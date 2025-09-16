Bari, runner colpito all'occhio da un uovo lanciato da un'auto in corsa

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Assurda vicenda accaduta nella giornata di Martedì 16 Settembre alle prime ore del mattino: un uomo di 62 anni stava correndo sul Lungomare di Bari quando è stato improvvisamente colpito all’occhio da un uovo lanciato da un’auto in corsa.

L’uomo è immediatamente precipitato a terra sanguinante ed è stato necessario l’intervento di un’ambulanza che lo ha trasportato in ospedale: l’impatto gli ha causato un edema retinico, ma il 62enne è ora in buone condizioni.

Secondo le ricostruzioni, gli aggressori a bordo dell’auto avrebbero ripreso la scena con uno smartphone e, inoltre, non sarebbe un episodio isolato; come denunciato dalla Bari Road Runners, infatti, sono numerosi gli atleti vittime di aggressioni fisiche in città durante le attività.

“Chiediamo sicurezza e responsabilità. Bisogna agire immediatamente e individuare i responsabili dell’aggressione, per questo chiediamo l’aiuto di chiunque dovesse avere foto o filmati dell’accaduto così da fornire informazioni alle forze dell’ordine.” Queste le parole dell’esponente della società sportiva Rino Piepoli, che ha poi proseguito: “Non lasciamo che le paura ci tolga il diritto di fare attività all’aperto. L’improvviso episodio ha causato tanto dolore e timore, ma non ci fermeremo in questa lunga e dura battaglia alla ricerca dei responsabili.”