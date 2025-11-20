Bari, finisce in mare con l’auto durante l’imbarco

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

BARI – Una scena da film ha animato la serata nel porto di Bari, vicino agli imbarchi per l’Albania, dove un giovane automobilista è finito in mare con la sua vettura.

L’incidente, avvenuto in circostanze ancora da chiarire (forse a causa della pioggia battente e della scarsa visibilità), ha visto l’auto superare la banchina e inabissarsi parzialmente.

Fortunatamente, l’uomo, che secondo le prime informazioni si sarebbe dovuto imbarcare su un traghetto, è riuscito a mettersi in salvo con grande prontezza: è uscito dall’abitacolo ed è salito sul tettuccio della macchina che galleggiava, attendendo l’arrivo dei soccorsi.

Illeso ma certamente sotto shock, il conducente è stato recuperato dagli uomini della Guardia Costiera e affidato al personale sanitario del 118, giunto rapidamente sul posto insieme a Vigili del Fuoco e Polizia Locale.

Sono in corso le indagini delle autorità portuali per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità.