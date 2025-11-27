Bari, donna di 40 anni aggredisce personale sanitario e viene arrestata

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Alta tensione al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Paolo di Bari, dove una donna si è resa protagonista di un’aggressione fisica e minacce nei confronti del personale medico.

Stando alle ricostruzioni, la 40enne era l’accompagnatrice di una minore che aspettava una visita nel reparto pediatrico e ha cominciato ad aggredire verbalmente medici e infermieri pretendendo un immediato accesso all’ambulatorio.

La situazione è degenerata quando è intervenuta una seconda donna, anch’essa inferocita contro il personale sanitario per le tardive procedure: a quel punto una delle due ha cominciato a spingere e minacciare una delle infermiere.

A placare la situazione ci ha pensato una Guardia Giurata, che con l’aiuto dei poliziotti ha bloccato la donna e riportato la calma nell’ospedale.

L’aggreditrice è stata arrestata e posta agli arresti domiciliari.