Bari continua a giganteggiare: dopo Ultimo, al San Nicola arriva l'Inter

La vendita dei biglietti è ufficialmente partita il 23 Luglio, data che Bari ricorderà sicuramente: proprio due giorni fa, infatti, l’artista Niccolò Morriconi, in arte Ultimo, mandava in visibilio il San Nicola con quello che è stato il suo ultimo concerto del 2025.

A 24 giorni di distanza, di fatto, andrà in scena un ulteriore evento che farà felice grandi e piccoli: L’Inter arriverà a Bari per sfidare, alle 20:30, i campioni di Grecia dell’Olympiacos, in quella che sarà l’ultima amichevole estiva.

La partita del 16 Agosto segnerà il ritorno della squadra milanese nel capoluogo quattordici anni dopo l’ultima gara ufficiale, vinta per 3-0 ai danni proprio dei padroni di casa nella trasferta del 3 Febbraio 2011.

Le componenti a rimanere invariate saranno sicuramente le tinte nerazzurre, il calore dei tifosi e la passione che solo il calcio sa regalare, ma dall’altra parte ci sarà una squadra diversa ed europea, con però meno agonismo da mettere sul piatto.

Obiettivi come la valorizzazione del territorio e il suo avanzamento sono conseguibili anche attraverso l’organizzazione di iniziative di questo tipo: concerti, eventi sportivi e serate all’insegna del divertimento possono garantire leggerezza e rinnovare la passione nei confronti di questo sport.