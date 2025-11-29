Vieste

29 Novembre 2025
Barche in fiamme a Vieste, Nobiletti: “Segnali che non possiamo ignorare”

Stanotte al porticciolo di Vieste sono andate in fiamme due imbarcazioni. Un fatto grave, che si aggiunge ad altri episodi degli ultimi giorni: una vetrina sfondata, furti ripetuti nel centro storico, segnali che descrivono un clima che non possiamo ignorare.

La situazione va monitorata con la massima attenzione: dobbiamo capire presto la matrice di questi episodi e comprendere se esista un filo che li lega.

Nelle prossime ore chiederò un incontro urgente in Prefettura con l’auspicio che si attivi immediatamente ogni azione utile a tutela della sicurezza della nostra comunità, delle attività economiche e dell’immagine della città di Vieste.

Giuseppe Nobiletti – Sindaco di Vieste

