Barbara Berlusconi ricorda il papà Silvio a due anni dalla scomparsa

Barbara Berlusconi ricorda il padre Silvio a due anni dalla scomparsa, avvenuta il 12 giugno 2023, condividendo aspetti personali e riflessioni sul rapporto con il Cavaliere. In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, l’imprenditrice 40enne descrive Silvio Berlusconi come un uomo dal grande entusiasmo, ottimista e determinato, capace di vedere opportunità dove altri vedevano limiti, convincenti tutti con la sua passione. Un legame profondo, fatto di complicità e dolcezza, che però non era sempre facile da vivere, a causa della complessità del suo mondo.

L’aneddoto sul piercing

Barbara affronta anche il peso del portare il cognome Berlusconi, definendolo più una responsabilità che un peso, e sottolineando come comportarsi con orgoglio davanti a giudizi e osservazioni sia diventata una sua consapevolezza. Ricorda inoltre un episodio privato che fece infuriare il padre: il suo piercing alla lingua, un gesto ribelle che Silvio non apprezzò.

L’imprenditrice, che è stata nel cda del Milan e oggi fa parte del consiglio della Scala, non pensa di riprendere ruoli di rilievo nel calcio o in politica, preferendo concentrarsi su altri ambiti. La sua testimonianza riflette il rispetto, l’amore e l’eredità lasciata da Silvio Berlusconi, simbolo di un uomo che ha saputo credere nei sogni e trasmettere passione e determinazione.