Bando per la selezione di un animatore del progetto Policoro per l’Arcidiocesi

INECOOP – Istituto Nazionale per l’Educazione Cooperativa, in collaborazione con l’Arcidiocesi di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo, emanano un Bando di selezione per n. 1animatore/animatrice di Comunità per le attività del Progetto Policoro per il triennio 2026-2028.

INECOOP è l’Ente Gestore affidatario della CEI – Conferenza Episcopale Italiana per la formazione e gestione contrattuale degli animatori di Comunità di tutte le Diocesi d’Italia.

L’animatore/trice di Comunità opera a stretto contatto con il Tutor (Direttore della Pastorale Sociale) nel corso di un triennio di impegno occupandosi di:

Gestione di uno sportello di ascolto sul territorio a cui i giovani possono rivolgersi per essere ascoltati e accompagnati su varie questioni: partecipare ad un bando, la scrittura del CV, dubbi sul proprio orientamento futuro, muovere i primi passi di idee di auto-imprenditorialità.

Progetti nelle Scuole: a partire dal Premio Economy of Francesco viviamo percorsi PCTO proposti agli studenti e con visite presso Aziende del territorio su varie tematiche inerenti il mondo del lavoro (la vita di un imprenditore, bilancio di competenze, sviluppare alcune competenze trasversali, la capacità di progettazione, gestire un colloquio di lavoro

Incontri in Associazioni o Parrocchie per offrire percorsi di dialogo, informazione, formazione a gruppi di adolescenti e/o giovani in associazioni e/o parrocchie sui temi del lavoro.

Per partecipare al Bando occorre avere i seguenti requisiti:

Cittadini italiana o di un altro Stato membro dell’Unione Europea;

Cittadini non comunitari con regolare permesso di soggiorno;

Età compresa tra i 20 e i 30 anni;

Residenza e domicilio in uno dei comuni della diocesi

Diploma di scuola secondaria di secondo grado;

Patente di tipo B;

Buona conoscenza dei principali programmi informatici

Buona capacità sociale e relazionale

E’ gradita anche lettera di presentazione a firma del parroco.

Il Bando scade il 31/08/2025.

La candidatura va inviata, con tutti gli allegati previsti, alla mail diocesi.manfredonia@progettopolicoro.it

Alla stessa mail è possibile richiedere ogni informazione in merito.

Al seguente link è possibile trovare il Bando con tutti gli allegati e una nota esplicativa con varie informazioni sul contratto e sugli impegni previsti https://bit.ly/BandoAdC_Manfredonia2026