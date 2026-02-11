Bambini maltrattati in un asilo nido di Verona: video incastrano le insegnanti

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cinque insegnanti di un asilo nido privato nel centro di Verona sono finite sotto inchiesta dopo che sono emersi video che mostrano abusi sui bambini, di età compresa tra 9 mesi e 3 anni. I piccoli venivano minacciati, strattonati, legati alle sedie e spesso maltrattati fisicamente.

Le registrazioni video, centinaia in totale, sono state acquisite dai Carabinieri nell’ambito di un’indagine avviata a dicembre. Grazie a queste prove, le maestre sono state temporaneamente sospese dalla professione per un anno, mentre la struttura è stata sequestrata per interrompere immediatamente gli abusi e consentire ulteriori verifiche.

Nei filmati si osservano scene di grande violenza: strattonamenti, spintoni, tirate di capelli, schiaffi, pizzicotti e sgridate molto dure. In alcuni casi, i bambini venivano puniti costringendoli negli angoli della stanza o legandoli alle sedioline durante i pasti.

Altri episodi mostrano bambine costrette a dormire in luoghi angusti o bui, sedie lanciate contro i muri e bambini lasciati a lungo con indumenti sporchi senza essere cambiati.

Sulla base delle immagini, alle insegnanti sono stati contestati maltrattamenti e gravi carenze igieniche. Il Procuratore Raffaele Tito ha annunciato che presto potrebbero essere ascoltati anche i genitori delle vittime, per raccogliere ulteriori elementi e chiarire i fatti.