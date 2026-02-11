Bambini maltrattati in un asilo nido di Verona: video incastrano le insegnanti
Cinque insegnanti di un asilo nido privato nel centro di Verona sono finite sotto inchiesta dopo che sono emersi video che mostrano abusi sui bambini, di età compresa tra 9 mesi e 3 anni. I piccoli venivano minacciati, strattonati, legati alle sedie e spesso maltrattati fisicamente.
Le registrazioni video, centinaia in totale, sono state acquisite dai Carabinieri nell’ambito di un’indagine avviata a dicembre. Grazie a queste prove, le maestre sono state temporaneamente sospese dalla professione per un anno, mentre la struttura è stata sequestrata per interrompere immediatamente gli abusi e consentire ulteriori verifiche.
Nei filmati si osservano scene di grande violenza: strattonamenti, spintoni, tirate di capelli, schiaffi, pizzicotti e sgridate molto dure. In alcuni casi, i bambini venivano puniti costringendoli negli angoli della stanza o legandoli alle sedioline durante i pasti.
Altri episodi mostrano bambine costrette a dormire in luoghi angusti o bui, sedie lanciate contro i muri e bambini lasciati a lungo con indumenti sporchi senza essere cambiati.
Sulla base delle immagini, alle insegnanti sono stati contestati maltrattamenti e gravi carenze igieniche. Il Procuratore Raffaele Tito ha annunciato che presto potrebbero essere ascoltati anche i genitori delle vittime, per raccogliere ulteriori elementi e chiarire i fatti.