Bacio tra Levante e Gaia a Sanremo censurato dalla regia Rai: “Abbiamo sconvolto le signore in prima fila”

Durante la serata delle cover del Festival di Sanremo si è verificato un episodio destinato a far discutere. Protagoniste Levante e Gaia, che al termine della loro performance si sono scambiate un bacio sulle labbra. Un gesto che però il pubblico televisivo ha colto solo parzialmente: proprio nell’istante del contatto, la regia Rai ha cambiato inquadratura, mostrando le artiste da lontano e rendendo la scena quasi impercettibile.

Le due cantanti avevano appena concluso una reinterpretazione intensa di I maschi, celebre brano di Gianna Nannini, proposto in una versione leggermente riarrangiata che ha messo in luce la loro complicità e le capacità vocali. Il momento più commentato è arrivato proprio sul finale, quando il gesto affettuoso ha sorpreso parte del pubblico in sala.

Il rapido stacco di telecamera ha sollevato dubbi: scelta tecnica casuale o decisione mirata per evitare possibili polemiche? L’interpretazione più diffusa propende per la seconda ipotesi, leggendo nel cambio di inquadratura la volontà di smorzare eventuali imbarazzi.

A chiarire — almeno in parte — è stata la stessa Levante, intervenuta poco dopo ai microfoni di Rai Radio 2, durante un’intervista con Gino Castaldo ed Ema Stokholma. Con tono ironico ha commentato: “Ci siamo innamorate”, spiegando che il brano scelto affronta la sessualità con uno sguardo libero e diretto, proprio come raccontato da Gianna Nannini. Alla domanda se avessero “sconvolto i borghesi”, la cantante ha replicato sorridendo: “Soprattutto le signore in prima fila”.

E, a suggellare il momento, le due artiste si sono poi baciate di nuovo.