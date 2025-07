[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Baby K, Rosalia Porcaro ed Andrea Sannino tra gli ospiti estivi di Candela

Il ritmo di Baby K, la comicità di Rosalia Porcaro, le note di Andrea Sannino, Fabrizio Voghera e degli O.R.O., che hanno fatto la storia della musica con ‘Vivo per lei’ e tanti altri successi.

Questi e tantissimi eventi caratterizzano il vasto programma di Candela Estate 2025. Il paese dei Monti Dauni – nomen omen – tornerà a riaccendersi anche quest’estate. Mentre fino al 5 agosto continua il Candela Art Week(s), una rassegna dedicata a famiglie e bambini per avvicinarsi al mondo dell’arte in modo semplice, divertente e coinvolgente, il programma estivo candelese si preannuncia veramente interessante.

“Un cartellone ricco, per tutti, dai bambini alle famiglie, agli appassionati di cultura e spettacolo. Abbiamo pensato proprio a tutto – ha detto il sindaco di Candela Nicola Gatta – con tante serate live, Baby K e il concerto con Radio Italia a Villa Torre Bianca, oltre al divertentissimo Rosalia Porcaro Show.

Poi la festa padronale in onore di San Rocco, con gli O.R.O. il 17 agosto e Sannino il giorno seguente. Spettacoli musicali, cinema all’aperto e tanto divertimento – ha aggiunto il primo cittadino – perché Candela è viva e accogliente e merita un’estate all’altezza del suo calore. Nel mio paese è tempo del fare anche in estate”.

Tra gli appuntamenti candelesi, da segnalare il concerto di Andrea Sannino il 18, la mostra di pittura ‘Città Invisibili’ di Pierluigi Bruno (dal 9 al 19 agosto a Palazzo Padula), la Notte Bianca ‘Moonlight Groove il 7 agosto, la sagra dell’orecchietta l’8 agosto e l’inaugurazione dell’antico forno a paglia l’11, seguita da ‘Perchè Sanremo è Sanremo’ di Micky Sepalone e Angela Piaf. Il 13 andrà in scena il concerto spettacolo “Ride bene chi ride a Napoli” con Vincenzo De Michele ed Ensemble Suoni del Sud Puglia culture.

A Ferragosto sarà la volta della quarantesima edizione del Cantacolline, a cura del maestro Marano, mentre il 19 agosto si ripeterà la consueta Festa dello Sport, con la premiazione dei candelesi che hanno portato in alto il nome del proprio paese in diverse discipline. Il 24 agosto sarà il giorno della sfilata delle auto d’epoca dalle 10:00 in piazza Plebiscito. Tutto il programma è sulle pagine social Visit Candela e Comune di Candela