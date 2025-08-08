[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Babaj al Manfredonia, ora è ufficiale

Il Manfredonia Calcio 1932 è felice di annunciare il ritorno in biancoceleste di Daniel Babaj, attaccante classe 2004 con doppio passaporto, greco e albanese.

Dopo l’esperienza con la Fidelis Andria, Daniel torna a Manfredonia dove nella stagione 2023/2024 si era già fatto apprezzare collezionando 29 presenze e 5 reti in Serie D.

Babaj ha dimostrato in questi anni qualità, spirito di sacrificio e ampi margini di crescita. Un ritorno gradito, che va a rinforzare ulteriormente il reparto offensivo di mister Pezzella con energia, gamba e voglia di lasciare il segno.