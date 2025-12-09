[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Babaj a Telesveva: “Il punto contro il Nardò vale tanto”

MANFREDONIA – “Siamo partiti male nel primo tempo, ma poi nella ripresa abbiamo fatto meglio: il punto contro il Nardò vale tanto” così l’attaccante del Manfredonia Daniel Babaj a Telesveva nel corso della trasmissione SuperMarioSport.

“Sul gol sono stato fortunato, ma è sempre un gol. La dedica è per mio nonno che sta attraversando un periodo difficile” dice il 7 sipontino.

“A Manfredonia due anni fa feci un anno bellissimo. Ad Andria non giocavo tanto, il modulo mi penalizzava”.

Proprio l’Andria è il prossimo avversario dei sipontini: “Ce la giochiamo con tutti, puntiamo a vincere le ultime due prima della sosta”.