Avvocati, O.C.F.: “Solidarietà al collega Gianfranco Di Sabato per le gravi minacce subite”

AVVOCATI; O.C.F.:”SOLIDARIETA’ AL COLLEGA GIANFRANCO DI SABATO PER LE GRAVI MINACCE SUBITE”

Roma 3 ottobre 2025 – L’Organismo Congressuale Forense esprime la propria solidarietà all’Avvocato Gianfranco Di Sabato, del Foro di Foggia, per le gravi minacce subite all’interno del suo studio professionale.

«Si tratta di un episodio di particolare gravità – dichiara Stefano Tedeschi, componente dell’Ufficio di Coordinamento dell’OCF – che conferma come gli avvocati siano sempre più spesso oggetto di intimidazioni e aggressioni nello svolgimento delle loro funzioni. È un fenomeno preoccupante, che impone la massima attenzione da parte delle istituzioni competenti».

«L’Avvocatura – prosegue Tedeschi – non può né deve subire condizionamenti nell’esercizio della propria attività professionale, che rappresenta presidio essenziale di tutela dei diritti e di garanzia della legalità».

L’Organismo Congressuale Forense ribadisce il proprio sostegno al collega Di Sabato e a tutti i professionisti che dovessero essere esposti a simili atti, nella certezza che tali comportamenti troveranno la più ferma reazione da parte delle autorità competenti.