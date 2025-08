[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Avvistati a Manfredonia Sonia e Alessio di Temptation Island.

Una delle coppie più discusse del reality Mediaset è stata avvistata a Manfredonia la sera del 5 agosto. La loro presenza non è di certo passata inosservata, creando hype nella folla dei cittadini che li ha assaltati. Dopo il percorso travagliato nel villaggio delle tentazioni, dove la loro relazione è stata messa a dura prova, molti si chiedevano quale sarebbe stato l’epilogo della loro storia d’amore. Sonia e Alessio dopo il programma appaiono felici e complici in un locale in centro a Manfredonia, mentre scattano selfie con alcuni dei loro fan più giovani. Il loro profilo Instagram resta chiuso ma secondo alcune indiscrezioni i due potrebbero riaprirlo dopo il confronto a Uomini e Donne, dove si prevede un chiarimento definitivo davanti al pubblico.