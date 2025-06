[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Avviso Pubblico per manifestazione di interesse per l’individuazione dei partner di progetto per la partecipazione al bando della Regione Puglia “Punti Cardinali for Work: punti di orientamento per la formazione e il lavoro”

Premesso che:

con Deliberazione di Giunta regionale n. 1345 del 04/08/2021, sono stati approvati gli indirizzi operativi per l’attivazione di una costruzione partecipata dell’Agenda per il Lavoro 2021−2027, quale metodo innovativo e concreto finalizzato a definire, attraverso un percorso di partecipazione e co−progettazione, in coerenza con la L.R. n.28/2017 (Legge sulla partecipazione), il quadro strategico integrato delle iniziative che la Regione intende intraprendere negli ambiti delle politiche attive per il lavoro, l’istruzione e la formazione;

all’esito del percorso partecipato, con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 994 del 12/07/2022, è stata approvata la strategia “Agenda per il Lavoro Puglia: Il futuro è un capolavoro” con un pacchetto di misure “cerniera” fra i due periodi di programmazione (2014−2020 e 2021−2027);

con l’approvazione del Programma Regionale FESR FSE+ 2021−2027 con la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2022) 8461 del 17/11/2022, il quadro della nuova fase delle politiche per la coesione, lo sviluppo e l’occupazione si appresta a divenire interamente operativo dedicando, in particolare, considerevoli risorse del Fondo FSE+ alle priorità dell’occupazione, della formazione, dell’istruzione e dell’inclusione;

il nuovo Programma Regionale prevede − nell’ambito dell’Obiettivo Strategico n. 4 “Un’Europa più sociale”;

la Priorità 5 “Occupazione” connessa all’Obiettivo specifico: “ESO4.1. Migliorare l’accesso all’occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l’attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell’economia sociale (FSE+)” e, tra le tipologie di interventi attivabili, l’Azione 5.1 “Interventi per l’occupazione”;

con Deliberazione di Giunta n. 609/2023, nell’ambito della Policy “Occupazione, Istruzione e Formazione” di competenza del Dipartimento Politiche del lavoro, Istruzione e Formazione, è stata attribuita alla Sezione Politiche e mercato del lavoro l’Azione 5.1 “Interventi per l’occupazione − FSE+”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 483 del 16 aprile 2025 avente ad oggetto “Puglia FESR-FSE+ 2021- 2027. Priorità: 5. “Occupazione” (FSE+) Azione 5.1 “Interventi per l’occupazione”. Avviso Pubblico “PUNTI CARDINALI FOR WORK. Punti di orientamento per la formazione e il lavoro”. Approvazione scheda progetto. Variazione al Bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025-2027, ai sensi del D.lgs. n. 118/11 e ss.mm.ii.”;

Vista la Scheda progetto allegata alla citata Delibera di Giunta Regionale n. 483 del 16 aprile;

VISTA la Determinazione del Dirigente Sezione Politiche e Mercato del Lavoro 14 maggio 2025, n. 118 con quale è stato approvato l’Avviso pubblico “Punti Cardinali for work. punti di orientamento per la formazione e il lavoro” e relativi allegati e prenotata la spesa occorrente.

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta comunale n. 127 del 05/06/2025 con la quale si stabiliva:

di prendere atto della Delibera di Giunta Regionale n. 483 del 16 aprile 2025 avente ad oggetto “Puglia FESR FSE + 2021 – 202 Priorità: 5. “Occupazione” (FSE+) Azione 5.1 “Interventi per l’occupazione”. Avviso Pubblico “PUNTI CARDINALI FOR WORK. Punti di orientamento per la formazione e il lavoro”. Approvazione scheda progetto”;

di partecipare, con una propria autonoma proposta progettuale, all’Avviso Pubblico “PUNTI CARDINALI FOR WORK. Punti di orientamento per la formazione e il lavoro” di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 483/2025, al fine di realizzare sul territorio attività e azioni per l’orientamento professionale e l’ingresso nel mercato del lavoro.

di demandare, per le motivazioni riportate in premessa, al Dirigente del II° Settore ogni successivo adempimento in merito, propedeutico e necessario alla candidatura in questione, ivi compreso la selezione del partenariato di progetto e la definizione di una proposta progettuale da elaborare in sinergia con gli stakeholder territoriali, e in relazione alle specifiche esigenze espresse dal contesto di riferimento, considerando prioritarie eventuali proposte provenienti dalle associazioni di categoria, in coerenza con le attività che si andranno a realizzare.

Vista la determinazione n. 1070 del 11/06/2025 con la quale si è dato attuazione alla delibera di Giunta comunale n. 127/2025

SI RENDE NOTO

che il Comune di Manfredonia ricerca partner per la co-progettazione e la realizzazione di una proposta progettuale da candidare all’iniziativa “PUNTI CARDINALI FOR WORK. Punti di orientamento per la formazione e il lavoro” della Regione Puglia.

Art. 1 – Oggetto dell’Avviso

Il presente Avviso è finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti pubblici e privati per la costituzione di un partenariato di progetto da candidare all’Avviso pubblico “PUNTI CARDINALI FOR WORK. Punti di orientamento per la formazione e il lavoro” che la Regione Puglia intende emanare in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 483 del 16 aprile 2025. Il Comune di Manfredonia si riserva di individuare tra i partner di progetto uno o più soggetti a cui affidare la redazione del progetto che scaturisce dalla fase di coprogettazione, il coordinamento delle attività e la rendicontazione delle spese.

Art. 2 -Requisiti per la candidatura

Possono manifestare il loro interesse ad assumere la qualità di partner i seguenti soggetti:

Sistemi regionali del Lavoro, pubblici e privati (Centri per l’Impiego/Agenzie per il Lavoro accreditate, pubbliche e private); Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado pubbliche e paritarie, Università pubbliche e private, Istituti Tecnici Superiori (ITS), Enti di formazione accreditati della Regione Puglia anche in forma associata, CPIA; Enti del Terzo settore di cui al D.lgs. 117/2017, Istituti di ricerca, Coworking del territorio, Community Library (Biblioteche di Comunità) e altri istituti e luoghi della cultura della Regione Puglia, Punti Locali della Rete Nazionale Italiana Eurodesk; Imprese pubbliche e private; Associazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentativi.

I soggetti interessati devono essere in possesso della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ai sensi della normativa vigente.

I soggetti interessati dovranno inoltre dichiarare non aderire ad altri partenariati finalizzati alla partecipazione al medesimo Avviso regionale, ovvero, dichiarare al Comune di Manfredonia l’intenzione di partecipare ad analoghi partenariati (in questo caso il Comune di Manfredonia si riserva il diritto di non ammettere o limitare le candidature qualora ciò comportasse la non ammissibilità della proposta progettuale).

Art. 3 – Domanda di partecipazione e termini

Le istanze di manifestazioni di interesse, compilate secondo il modulo allegato (Modello di partecipazione) e corredate da copia del documento di identità del sottoscrittore, devono pervenire al Comune di Manfredonia entro le ore 12:00 del 18/06/2025.

Le istanze possono essere inoltrate mediante:

consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo (ubicato in Piazza del Popolo, 8) negli orari di apertura al pubblico;

posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it

Art. 4 – Criteri di valutazione delle manifestazioni di interesse

Il Comune di Manfredonia valuterà le istanze pervenute, secondo criteri di affidabilità e qualificazione del soggetto proponente in relazione all’ambito di intervento e alle azioni da proporre e, sulla base dell’indirizzo fornito dalla Giunta comunale con la deliberazione n. 127/2025, saranno considerate prioritarie eventuali proposte provenienti dalle associazioni di categoria, in coerenza con le attività che si andranno a realizzare.

La presentazione della istanza per manifestazione di interesse non determina alcun diritto in capo ai proponenti, né in termini di assunzione della veste di partner, restando facoltà del Comune decidere se stipulare la convenzione di partenariato con tutti, una parte o nessuno dei soggetti proponenti.

Art. 5 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003, i dati richiesti dal presente avviso saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dallo stesso e saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto spettante all’interessato. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l’impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda, nonché agli adempimenti conseguenti connessi alla procedura. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Manfredonia.

Art. 6 – Pubblicità ed informazioni

Il presente avviso è pubblicato integralmente all’Albo Pretorio online del Comune di Manfredonia e sul sito web istituzionale

Il RUP della presente procedura è la dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda.

Ogni informazione potrà essere richiesta al RUP, attraverso messaggio di posta elettronica, al seguente indirizzo ufficiocultura@comune.manfredonia.fg.it ;

Art. 7 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente documento si rinvia alle disposizioni normative e regolamentate in materia e al Bando regionale pubblicato sul BURP n. 104 suppl. del 22/09/2022.

Si allega il Modello di Manifestazione di interesse