[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Avviso pubblico per l’assegnazione di posteggi per commercio su aree pubbliche in occasione della commemorazione dei defunti

il dirigente del Settore

RISORSE UMANE – SVILUPPO ECONOMICO

Richiamati gli indirizzi espressi dal Documento Strategico del Commercio, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con poteri di Consiglio Comunale n. 22 del 10/05/2024;

la propria determinazione dirigenziale n. 143 del 27/01/205, in coerenza con le disposizioni di cui all’art. 35 comma 4 e 36 comma 1 della L.R. N. 24/2015, rende pubblico il seguente

AVVISO

per la concessione temporanea di posteggi in occasione della Commemorazione dei defunti, per lo svolgimento di commercio su area pubblica in forma itinerante di tipo “B”, come di seguito indicato:



Piazza San Camillo de Lellis n. 3 posteggi di mq. 12 – (Vendita Fiori e Ceri) per il periodo dal 25 ottobre al 2 novembre 2024; Via Aldo Moro n. 6 posteggi di mq. 18- settori non alimentare e alimentare per il periodo dal 25 ottobre al 2novembre 2024 Via G. Di Vittorio angolo via M.L. King n.1 posteggio di mq. 6- settori alimentare e misto per il periodo dal 25 ottobre al 2 novembre 2024; Parco dei Pellegrino angolo via Di Vittorio n.1 posteggio di mq. 6- settore alimentare e misto per il periodo dal 25 ottobre al 2 novembre 2024; Via Pulsano – angolo via Gargano n.1 posteggio di mq. 6- settori non alimentare e alimentare per il periodo dal 25 ottobre al 2 novembre 2024; Via Gargano incrocio via G.T. Giordani n.1 posteggio di mq. 8- settori non alimentare e alimentare per il periodo dal 25 ottobre al 2 novembre 2024

Requisiti, termine e modalità di presentazione delle istanze

Possono presentare istanza di partecipazione al presente bando i soggetti in possesso dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di tipo “B” (ai sensi dell’art. 31 della L.R. 24/2015 – Codice regionale del commercio).

Le domande, redatte secondo lo schema predisposto allegato al presente avviso, dovranno essere presentate esclusivamente:

con consegna al protocollo del Comune di Manfredonia – Piazza del Popolo, 8 – 71043 Manfredonia (FG), in busta chiusa indicando sulla stessa la seguente dicitura” AVVISO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI PER COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 2025″;

in alternativa

via PEC all’indirizzo istituzionale “protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it” indicando nell’oggetto della PEC “AVVISO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI PER COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 2025″;

La presentazione in entrambi i casi dovrà avvenire entro le ore 11.00 del 03/10/2025.

L’orario di presentazione sarà attestato dal timbro apposto dal personale addetto all’ufficio protocollo nel caso di consegna a mano ovvero dall’orario indicato sulla “ricevuta di consegna” dal sistema di posta elettronica nel caso di invio della domanda a mezzo PEC.

Le domande pervenute al protocollo generale al di fuori del predetto termine non saranno accolte.

Ciascun partecipante potrà presentare una sola domanda per un unico spazio;

Eventuali posteggi rimasti liberi al termine della procedura di assegnazione potranno essere assegnati a seguito di domanda degli operatori, secondo l’ordine cronologico di presentazione risultante dal numero di protocollo comunale, alle stesse condizioni del presente bando.

Nella domanda l’interessato deve dichiarare:

cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza;

dati identificativi dell’impresa individuale o della Società (per le società: denominazione, sede legale e generalità complete del legale rappresentante);

codice fiscale;

gli estremi di iscrizione al registro delle imprese;

gli estremi della o delle autorizzazioni amministrative di tipo “B” per il commercio su aree pubbliche;

lo spazio per la quale si presenta domanda;

L’anzianità di iscrizione al registro imprese, i requisiti morali e professionali devono essere dichiarati con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R 445 del 28.12.2000).

Alla domanda deve essere allegata:

copia del documento d’identità (obbligatorio);

copia del permesso di soggiorno (eventuale);

copia dell’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipo “B” (obbligatorio).

Costituisce causa di esclusione e di rigetto della domanda anche una sola delle seguenti casistiche:

la mancata sottoscrizione della domanda;

la mancata dichiarazione inerente il permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari;

la mancata presentazione, in allegato alla domanda, di copia del documento di identità (obbligatorio per tutti i soci in caso di società);

l’utilizzazione di uno schema di domanda non conforme a quello approvato dal Comune;

il ricevimento della domanda oltre il termine previsto dal presente avviso;

essere stato sanzionato per violazioni inerenti l’attività oggetto del presente bando;

avere pendenze tributarie nei confronti del Comune di Manfredonia;

Istruttoria e assegnazione dei posteggi

Il rilascio dell’autorizzazione e la contestuale assegnazione del posteggio avverrà sulla base delle indicazioni contenute nelle domande regolarmente pervenute.

Sulla base delle domande ritenute ammissibili l’Ufficio procederà alla redazione di apposita graduatoria redatta secondo il seguente criterio di valutazione:

maggiore professionalità di esercizio dell’impresa, acquisita nell’esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese l’anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva nel commercio su aree pubbliche nel Registro delle Imprese, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell’eventuale ultimo dante causa, con la seguente ripartizione di punteggi:

anzianità d’iscrizione fino a 5 anni: 40 punti;

anzianità d’iscrizione superiore a 5 e fino a 10 anni: 50 punti;

anzianità d’iscrizione superiore a 10 anni: 60 punti.

In caso di parità di punteggio avrà priorità l’operatore con la maggiore anzianità di iscrizione nel registro delle imprese per l’attività di commercio su area pubblica.

Gli operatori utilmente collocati in graduatoria saranno convocati, per procedere alla scelta di uno dei posteggi disponibili secondo l’ordine di posizione in graduatoria.

Il rilascio del titolo autorizzatorio sarà comunque condizionato all’esibizione dell’avvenuto pagamento dell’intero importo del Canone Unico Patrimoniale quantificato dalla società C & C (concessionaria per la riscossione dei tributi per il comune di Manfredonia).

Prescrizioni

L’attività dovrà svolgersi esclusivamente con l’utilizzo di mezzi amovibili per cui al termine dell’attività giornaliera l’area occupata dovrà essere liberata con obbligo di eseguire la raccolta differenziata dei rifiuti.

Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell’art. 8 della legge 241/1990 si precisa quanto segue:

l’amministrazione competente è il Comune di Manfredonia;

il responsabile del procedimento è il Dirigente, Dott. Tommaso GIOIENI;

per informazioni rivolgersi al Servizio Attività produttive (tel. 0884 519622), sito in piazzale Alessandro Galli, il martedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.40 alle ore 18.40 ed il giovedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30, oppure contattare il cell. 340/7161814 dalle ore 10.30 alle ore 12.30 lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì.

Trattamento Dati Personali

I dati saranno raccolti e trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. esclusivamente per le finalità del presente avviso.



Allegati

Avviso pubblico

Schema di domanda