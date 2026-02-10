[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Avviso di Consultazione Pubblica per l’aggiornamento della Sotto Sezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO 2026 – 2028

Il Comune di Manfredonia, nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di trasparenza e degli interventi per la prevenzione e il contrasto della corruzione, su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), deve approvare l’aggiornamento della Sotto Sezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2.3: Rischi corruttivi e trasparenza.

Per favorire un ampio coinvolgimento e una auspicata partecipazione,

si invitano

i cittadini, le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, a presentare eventuali proposte e/o osservazioni di modifica ed integrazione alla Sotto Sezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2.3: Rischi corruttivi e trasparenza 2026 – 2028.

A tal fine e per le considerazioni di cui sopra, si invita chiunque voglia aderire alla presente consultazione a prendere visione della Sotto Sezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 del Comune di Manfredonia, pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”, reperibile al seguente indirizzo:

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 | Comune di Manfredonia

È opportuno evidenziare, rispetto al contenuto di detta Sotto Sezione 2.3 oggetto di aggiornamento, che il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato definitivamente il PNA 2025 con la Delibera n. 19 del 28 gennaio 2026.

Le indicazioni contenute nel PNA, consultabile al link: https://www.anticorruzione.it/-/piano-nazionale-anticorruzione-2025, valgono per la programmazione anticorruzione per il triennio 2026-2028.

Le proposte e le osservazioni (debitamente sottoscritte) dovranno essere indirizzate al Segretario Generale, Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, via mail all’indirizzo segreteria@comune.manfredonia.fg.it entro e non oltre il giorno 28.02.2026. Nel caso pervenissero proposte o osservazione oltre il termine indicato l’Amministrazione si riserva di valutarle e prenderle in considerazione per futuri aggiornamenti.

Il Comune di Manfredonia, in sede di predisposizione dell’aggiornamento della Sotto Sezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza, terrà conto degli eventuali contributi pervenuti e l’esito della consultazione sarà riportato in detta Sotto Sezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028, con l’indicazione dei risultati generati da tale partecipazione.

Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare.

Il Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza

Dott. Giacomo Scalzulli