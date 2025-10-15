Avvio di asta pubblica per l’alienazione di alcuni immobili di proprietà comunale
È stato pubblicato sul portale telematico di negoziazione della (Centrale Unica di Committenza) “CUC del Tavoliere”, raggiungibile al seguente indirizzo: https://cucdeltavoliere.traspare.com, l’asta pubblica per l’alienazione di alcuni immobili di proprietà del Comune di Manfredonia.
L’asta è svolta secondo le indicazioni di gara riportate sulla stessa piattaforma digitale, nelle modalità previse dal disciplinare di gara ivi contenuto ed avrà una durata pari a 30 (trenta) giorni consecutivi.
Tutte le informazioni tra stazione appaltante e operatori economici saranno eseguite in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la piattaforma digitale “CUC del Tavoliere”.
È possibile accedere direttamente alla procedura di gara utilizzando il seguente link: https://cucdeltavoliere.traspare.com/announcements/2404