Avvicendamento alla carica di Presidente allo Yachting Club Marina del Gargano



Lo Yachting Club Marina del Gargano annuncia l’avvicendamento alla carica di Presidente tra

Luigi Tridello e Pasquale Frattaruolo, avvenuto nell’ambito dell’odierna riunione del Consiglio

Direttivo che continuerà a guidare il Club per il prossimo mandato. Il Consiglio Direttivo,

completamente riconfermato nei suoi componenti, sarà così composto:

Presidente: Pasquale Frattaruolo

Vice Presidente: Roberto Murgo

Segretario: Saverio de Girolamo

Tesoriere: Ugo Trinastich

Consiglieri: Gino Tridello, Rinaldi Bruno, Valente Ciro,

Probiviri

o Presidente: Borrelli Rino

o Componenti: De Nittis Franco, Conoscitore Pasquale

o Presidente: Trotta Giuseppe

o Componenti: Arena Lorenzo, Mantuano Lorenzo

“Ringrazio il Presidente uscente – Luigi Tridello, che lascia per motivi personali, – per la decennale

guida del Club svolta con passione ed efficacia. Il nostro Club continuerà a promuovere attività e

iniziative che valorizzino la passione per la nautica, il rispetto per l’ambiente marino, la

sensibilizzazione per alcune problematiche sociali e la convivialità tra i Soci. Con l’entusiasmo e la

dedizione del Consiglio Direttivo e dei Soci tutti, siamo pronti ad affrontare nuove sfide e a

raggiungere ulteriori traguardi”, dichiara il nuovo Presidente Frattaruolo.



Si invitano tutti i Soci a proseguire nella partecipazione alle attività del Club anche condividendo

idee e progetti per rendere il nostro sodalizio sempre più dinamico, propositivo e accogliente.

Per ulteriori informazioni sulle attività del Club e sugli eventi in programma, si prega di visitare il

sito web del Club: https://www.yachtingclubmdg.it/



Manfredonia 12-2-2025