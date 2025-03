[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Avviati i lavori per il nuovo centro raccolta rifiuti urbani in Viale Michelangelo

Manfredonia compie un passo avanti nella gestione sostenibile dei rifiuti con l’avvio dei lavori per la realizzazione di un nuovo centro di raccolta rifiuti urbani in Viale Michelangelo.

L’opera, finanziata nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), prevede un investimento di 905.218,35 euro, fondi già stanziati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

“L’avvio di questo cantiere è un segnale concreto dell’impegno dell’amministrazione comunale per una Manfredonia più pulita e sostenibile. Il nuovo centro di raccolta sarà un punto di riferimento per la gestione dei rifiuti, consentendo ai cittadini di smaltire in modo corretto materiali ingombranti, RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) e altre tipologie di rifiuti. Questo progetto non solo migliorerà la qualità della raccolta differenziata, ma contribuirà anche alla riduzione del degrado ambientale e alla valorizzazione del riciclo. Siamo certi che la comunità risponderà positivamente, rendendo questo centro un alleato fondamentale per la tutela del nostro territorio”, ha dichiarato l’Assessora all’Ambiente, Mariarita Valentino.

“Grazie ai fondi del PNRR, Manfredonia si dota di un’infrastruttura essenziale per il miglioramento dei servizi ambientali. Questo centro di raccolta rappresenta un passo decisivo verso un modello di città più moderna ed ecologicamente sostenibile. La nostra amministrazione sta lavorando per potenziare le politiche di gestione dei rifiuti, garantendo ai cittadini strumenti adeguati per una corretta differenziazione e smaltimento. Il nostro obiettivo è quello di costruire una Manfredonia sempre più attenta all’ambiente e al benessere collettivo”, ha affermato il Sindaco, Domenico La Marca.

L’amministrazione comunale seguirà con attenzione l’evoluzione dei lavori, con l’obiettivo di consegnare alla cittadinanza un servizio efficiente e all’avanguardia nel minor tempo possibile.