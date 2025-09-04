Auto si schianta contro un albero, morto un bimbo di 5 mesi: tragedia a Corato

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Grave incidente stradale avvenuto nella notte tra il 3 e il 4 Settembre nella periferia di Corato, in provincia di Bari: il piccolo Damiano, un bimbo di 5 mesi, è morto dopo che l’auto guidata da sua madre si è schiantata contro un albero di pino.

Secondo le ricostruzioni, la donna avrebbe perso il controllo dell’auto per schivare un animale apparso improvvisamente sulla carreggiata: la brusca manovra ha causato il tremendo impatto, il quale ha fatto sbalzare il neonato. Le sue condizioni sono apparse subito preoccupanti, e nonostante il tempestivo trasporto dal personale del 118 al Policlinico di Bari, è morto nella notte.

La madre del piccolo è ricoverata ma le sue condizioni non destano preoccupazione. “Esprimo la mia vicinanza alla famiglia e da parte dell’intera città dopo questa vicenda che ha sconvolto noi tutti. Il piccolo Damiano ha vissuto troppo poco, ma la sua bellezza e vivacità sono entrati nel cuore di tutti noi“. Queste le toccanti parole di cordoglio del sindaco di Corato, Corrado Debenedittis.