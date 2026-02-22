Auto si schianta a Trani: un morto e due feriti

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Gravissimo incidente nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 febbraio in via Barletta, a Trani. Il bilancio è di una vittima e due giovani rimasti feriti. A perdere la vita è stato il 32enne Salvatore Patruno, residente in zona, che secondo le prime ricostruzioni si trovava al volante del veicolo finito fuori strada per cause ancora in fase di accertamento.

Inutili i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118, intervenuto tempestivamente sul posto. I soccorritori hanno invece stabilizzato gli altri due occupanti dell’auto, un ragazzo di 17 anni e uno di 21, entrambi originari di Bari ma residenti a Trani, trasferendoli negli ospedali di Barletta e Andria. I giovani avrebbero riportato traumi cranici, ma al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali sulle loro condizioni di salute. Sulla dinamica indagano i carabinieri.

Un elemento al vaglio degli investigatori è un filmato pubblicato sui social poco prima dell’incidente. Il video, registrato dall’interno dell’abitacolo lungo la strada provinciale poco dopo la mezzanotte, mostra il tachimetro dell’auto segnare 147 chilometri orari, una velocità ben superiore ai limiti consentiti.

Subito dopo si sarebbe verificato l’impatto contro un muretto a secco: l’auto avrebbe perso aderenza, uscendo dalla carreggiata e schiantandosi violentemente contro l’ostacolo, fino a ridursi a un ammasso di lamiere. Il corpo del conducente è stato sbalzato fuori dall’abitacolo e ritrovato a diversi metri di distanza dal veicolo.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire con esattezza la sequenza dei fatti e accertare eventuali responsabilità.