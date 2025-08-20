Attualità Capitanata
Auto bloccata al passaggio a livello, ormai accade una volta al giorno! Traffico bloccato
MANFREDONIA – Ormai accade ogni giorno che un’auto resti bloccata all’interno del passaggio a livello nei pressi dell’Ajinomoto. Registriamo un blocco quotidiano del traffico. Quest’oggi il traffico è rimasto fermo a lungo, sempre per la solita imprudenza. Quando le sbarre del passaggio a livello iniziano l’azione di abbassamento le auto devono arrestare la corsa e non provare a passare di fretta. E’ un’azione imprudente che in un periodo come questo con grande traffico può recare gravi problemi di circolazione oltre che mettere a repentaglio la propria vita.