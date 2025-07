Aurora Ramazzotti fa una riflessione sul suo corpo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Aurora Ramazzotti condivide apertamente il suo percorso di accettazione del proprio corpo, sottolineando l’importanza di voler bene a sé stessi senza cercare la perfezione.

Le ultime storie Instagram

Attraverso le sue ultime storie su Instagram, l’influencer ha mostrato con sincerità le smagliature, la ritenzione idrica e la ciccetta sulla pancia, riflettendo sul rapporto complesso con il proprio fisico. Aurora ha raccontato di aver inseguito per anni un’idea di perfezione, spesso mascherata dietro abitudini salutari, che in realtà erano un modo per controllare variabili della vita.

Ora, invece, ha deciso di essere più gentile con sé stessa, riconoscendo che il suo corpo ha dato la vita e merita rispetto e cura autentica. Ha sottolineato come l’attività fisica non sia più una ricerca di standard estetici, ma un gesto di benessere psicologico, un viaggio che tutti devono intraprendere per accettarsi e voler bene al proprio corpo. Ricordando un suo stato d’animo del 2011, Aurora ha evidenziato come la percezione di sé sia cambiata nel tempo, passando dall’autocritica all’amore e all’accettazione, un messaggio importante di empowerment e di pace con sé stessi.