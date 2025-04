Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza ad un cartoon party

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Aurora Ramazzotti e il futuro marito Goffredo Cerza hanno partecipato con entusiasmo al cartoon party organizzato a Milano per il compleanno di Jonella e Ludovica Ligresti. La coppia ha rispettato il tema “C’era una volta” con travestimenti a dir poco azzeccati: la 28enne figlia di Michelle Hunziker ha sfoggiato un sensuale costume da Wonder Woman, mentre il 29enne ingegnere ha optato per l’iconico look di Pete “Maverick” Mitchell da Top Gun.

Come è andata la festa?

La festa, che ha visto scatenarsi numerosi invitati, ha visto Aurora ballare e cantare al fianco di Ludovica Ligresti, che per l’occasione ha scelto di interpretare Jessie di Toy Story con un abbigliamento particolarmente audace. Anche la festeggiata Jonella, 58 anni, ha catturato l’attenzione con un costume da Jessica Rabbit decisamente sexy.

Aurora, legata da tempo a Ludovica, brand advisor per Sandro Ferrone e docente alla Ferrari Fashion School, si è divertita a celebrare l’amica in questa atmosfera festosa. La serata ha rappresentato una rara pausa per la coppia, che ha lasciato a casa il figlio Cesare, di due anni, per godersi un momento di svago e divertimento.

Goffredo non ha mancato di elogiare la bellezza della sua compagna in costume da supereroina, immortalando il momento con il suo smartphone. Mentre i preparativi per il loro matrimonio proseguono a ritmo serrato, data e luogo delle nozze rimangono ancora un segreto ben custodito. La loro partecipazione in costume a questa festa a tema ha mostrato ancora una volta la loro complicità e il loro spirito giocoso.