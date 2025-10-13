Auguri Manfredonia Calcio, 93 anni di amore eterno
PERPETUITAS – Dal latino “eternità, continuità che non si spegne mai
Dal 1932 il mondo è cambiato.
Le strade, le persone, lo stadio.
Da un campo di terra alle luci sull’erba sintetica.
Da foto in bianco e nero a sogni a colori.
In questi anni ne abbiamo vissute di ogni.
Gioie e dolori, lacrime ed abbracci, sconfitte e rinascite.
Ma, alla fine, siamo sempre lì.
Con lo stesso cuore, con la stessa fede,
con addosso gli stessi colori.
Perché PERPETUITAS è questo:
non un ricordo, ma una fiamma che non si spegne. MAI!
Una storia che attraversa il tempo
e continua a battere, insieme a noi.
Si ringrazia il Prof. Giovanni Ognissanti per la concessione del vecchio logo dell’A.S. Manfredonia e della foto della squadra 1933-1934