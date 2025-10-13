Sport Manfredonia

Auguri Manfredonia Calcio, 93 anni di amore eterno

Redazione13 Ottobre 2025
PERPETUITAS – Dal latino “eternità, continuità che non si spegne mai

Dal 1932 il mondo è cambiato.

Le strade, le persone, lo stadio.

Da un campo di terra alle luci sull’erba sintetica.

Da foto in bianco e nero a sogni a colori.

In questi anni ne abbiamo vissute di ogni.

Gioie e dolori, lacrime ed abbracci, sconfitte e rinascite.

Ma, alla fine, siamo sempre lì.

Con lo stesso cuore, con la stessa fede,

con addosso gli stessi colori.

Perché PERPETUITAS è questo:

non un ricordo, ma una fiamma che non si spegne. MAI!

Una storia che attraversa il tempo

e continua a battere, insieme a noi.

Si ringrazia il Prof. Giovanni Ognissanti per la concessione del vecchio logo dell’A.S. Manfredonia e della foto della squadra 1933-1934

