Attraversa sulle strisce ma viene travolto da un'auto: morto 78enne nel tarantino
Il conducente dell'auto si è immediatamente fermato per prestare soccorso, ma non c'è stato nulla da fare per l'uomo. La tragedia è avvenuta nei pressi della stazione di Martina Franca.
Una tragedia scuote la Puglia: un medico di 78 anni, Leonardo Masi, è stato investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.
L’episodio è avvenuto nella serata di Lunedì 6 Ottobre nei pressi della stazione di Martina Franca (Taranto). Secondo le ricostruzioni dell’accaduto, l’uomo è stato travolto da una Ford Fiesta a tutta velocità che scendeva dal viale in direzione del cavalcaferrovia.
Il conducente del veicolo, un uomo di 48 anni, si è subito fermato per soccorrerlo ma le condizioni della vittima sono apparse subito disperate.
Sul posto sono successivamente giunti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato d’urgenza presso l’ospedale locale a causa della gravità delle sue condizioni.
Nonostante i molteplici tentativi di rianimazione, l’uomo è deceduto poco dopo proprio in ospedale a causa delle gravissime lesioni riportate.
I Carabinieri sono al lavoro per ricostruire la completa dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. Intanto, l’auto è stata posta sotto sequestro.