Attraversa sulle strisce ma viene travolto da un'auto: morto 78enne nel tarantino

Una tragedia scuote la Puglia: un medico di 78 anni, Leonardo Masi, è stato investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

L’episodio è avvenuto nella serata di Lunedì 6 Ottobre nei pressi della stazione di Martina Franca (Taranto). Secondo le ricostruzioni dell’accaduto, l’uomo è stato travolto da una Ford Fiesta a tutta velocità che scendeva dal viale in direzione del cavalcaferrovia.

Il conducente del veicolo, un uomo di 48 anni, si è subito fermato per soccorrerlo ma le condizioni della vittima sono apparse subito disperate.

Sul posto sono successivamente giunti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato d’urgenza presso l’ospedale locale a causa della gravità delle sue condizioni.

Nonostante i molteplici tentativi di rianimazione, l’uomo è deceduto poco dopo proprio in ospedale a causa delle gravissime lesioni riportate.



I Carabinieri sono al lavoro per ricostruire la completa dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. Intanto, l’auto è stata posta sotto sequestro.