Attivato il 101° Gruppo ad Amendola, opererà sugli F35

Giornate di grandi novità per l’Aeronautica Militare, e in particolare per la comunità F-35. Nella giornata del 01 Luglio 2025 sulla base di Amendola, nell’ambito del 32° Stormo viene riattivato il 101° Gruppo, che diventerà il gruppo destinato a operare la linea F-35B dell’AM.

Il 2 Luglio invece, sulla base di Ghedi, cerimonia di consegna al 154° Gruppo del primo velivolo F-35A. I gruppi di volo dell’AM sul Lightning II diventano così cinque, compreso il 156° sulla base di Luke AFB, Arizona, che funge da OCU per tutta la linea.

Il 32° Stormo è il primo reparto in Europa ad operare congiuntamente sia con F-35A (CTOL) che con F-35B (STOVL). Amendola è anche la base dove vengono impiegati i droni MQ-1C e MQ-9A per operazioni ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition & Reconnaissance).

Inoltre, il 32° Stormo completa l’addestramento dei piloti di APR (Aeromobili a Pilotaggio Remoto) attraverso i velivoli MB-339.

(foto Flavio Babini e Fabrizio Foletti)