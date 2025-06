[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

ATTENTATO INCENDIARIO ALL’ASSESSORE ENZO QUARANTA A TORREMAGGIORE, PD CAPITANATA: “STIAMO CON L’ASSESSORE E CON TUTTI QUEI CITTADINI CHE VOGLIONO UN FUTURO DI CULTURA, LEGALITÀ E SVILUPPO”

Il Partito Democratico di Capitanata esprime la propria più ferma condanna per l’attentato incendiario avvenuto nella notte tra domenica e lunedì 16 giugno a Torremaggiore, che ha visto la completa distruzione dell’auto dell’Assessore alla Cultura e Bilancio, Enzo Quaranta, parcheggiata davanti alla sua abitazione.

Si tratta di un grave atto intimidatorio che colpisce non solo un amministratore democraticamente eletto e impegnato nel rilancio culturale e sociale del territorio, ma l’intera comunità della nostra provincia. Non possiamo lasciare spazio al silenzio né alla paura.

“Solidarietà totale ad Enzo Quaranta, persona perbene e amministratore instancabile. Non arretreremo di un millimetro, non ci lasceremo intimidire. Questo gesto traccia una linea netta tra chi ama la democrazia e chi tenta di comprimerla. Stiamo con l’Assessore e con tutti quei cittadini che vogliono un futuro di cultura, legalità e sviluppo. Non sarà un rogo a fermarci” – dichiara Pierpaolo d’Arienzo, Segretario Provinciale del Partito Democratico della Provincia di Foggia, che aggiunge – “Il Partito Democratico di Capitanata si impegna a sostenere tutte le iniziative volte a rafforzare la sicurezza e la legalità sul territorio: dal dialogo istituzionale fino alla mobilitazione civica in favore di un ambiente democratico e solidale”.