Asta da record: venduto cappello di Napoleone a 2 milioni di euro

Asta da record: è stato venduto il cappello di Napoleone a 2 milioni di euro.Un copricapo di Napoleone, il famoso bicorno nero con la sua coccarda blu, bianca e rossa, che contraddistingue la sua figu...

Asta da record: è stato venduto il cappello di Napoleone a 2 milioni di euro.

Un copricapo di Napoleone, il famoso bicorno nero con la sua coccarda blu, bianca e rossa, che contraddistingue la sua figura sui libri di storia, è stato venduto all'asta per 1,932 milioni di euro .Questa vendita ha fatto gola ai collezionisti di tutto il mondo, fomentando i loro animi. Nel 2014 avevano comprato un cappello di Napoleone per 1.884 milioni di euro.

Asta da record: venduto cappello di Napoleone a 2 milioni di euro

Il cappello era nominato "Petit chapeau". Si tratta di un bicorno di forma in feltro nero. Tra gli altri oggetti in vendita della collezione di Jean-Louis Noisiez altre reliquie del Bonaparte. Un piatto d'argento saccheggiato dalla carrozza di Napoleone dopo la sconfitta nella battaglia di Waterloo del 1815. Un suo vanity case con rasoi, uno spazzolino da denti d'argento, forbici e altri oggetti personali dell'imperatore francese.

Napoleone indossò oltre 100 cappelli, che ad oggi sono cimeli preziosissimi. Si ritiene che ci siano ancora in circolazione una ventina di cappelli di feltro appartenenti al Bonaparte.