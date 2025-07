[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Assolto il sindaco di Apricena: “Sei anni di processi solo per vendette e rivalità politiche”

Assolto. Da ogni accusa. Da ogni ombra. Da ogni tentativo di spezzare cio che siamo: una famiglia, una comunita, una verita che ha sempre resistito nel silenzio.

Era l’alba del 23 luglio 2019 quando bussarono alla mia porta. Un’indagine nata da odio, vendette personali e rivalita politiche. Un attacco che non colpi solo me, ma la mia famiglia, la mia amministrazione, la mia citta.

Sei anni di processi, titoli infamanti, insinuazioni. Ma io sono rimasto in piedi. Con fierezza. Con dignita. Con fede nella giustizia.

Oggi, il Tribunale di Foggia ha chiuso, dopo le altre precedenti assoluzioni, l’ultimo capitolo di questa triste e dolorosa vicenda affermando cio che sapevamo fin dal primo giorno: Antonio Potenza e innocente.

Ringrazio mia moglie Grazia, che in questi sei anni non mi ha lasciato solo nemmeno per un secondo. Ringrazio i miei figli Armando e Benedetta, a cui ho promesso che un giorno avremmo riabbracciato la verita. Ringrazio la mia famiglia, gli amici veri, i cittadini che non hanno mai smesso di credere in me, anche nei momenti piu bui.

E un grazie speciale ai miei avvocati Francesco Paolo Sisto e Roberto Eustachio Sisto. Professionisti, prima ancora che amici. Senza di loro oggi non ci sarebbe questa pagina.

Ma ora vi dico qualcosa che per me conta piu di tutto. Ogni euro che sara riconosciuto come risarcimento per il fango ricevuto verra devoluto alle famiglie in difficolta, ai bambini malati, alle mamme sole, agli ultimi. Perche da questo dolore deve nascere bene. Perche la giustizia, quella vera, deve servire la vita.

Non porto rancore. Ma non dimentico. Chi ha diffamato, chi ha calunniato, chi ha pensato di eliminare un uomo usando la giustizia come arma, oggi deve fare i conti con una realta piu forte di qualsiasi processo: la verita vince. Sempre.

E ora si riparte. Con piu forza. Con piu fede. Con ancora piu amore per la mia citta e per la vita.

Grazie. Di cuore. A tutti voi.

Antonio Potenza – Sindaco di Apricena