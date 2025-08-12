[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Assessora Valentino sul caso disinfestazione: “Sarebbe bastato un minimo di buon senso”

Da ieri sera mi ritrovo su giornali e social per una vicenda che definire “assurda” è dire poco.

Il tono di certe condivisioni e commenti palesa un attacco politico costruito ad arte, che nulla ha a che vedere con la realtà dei fatti.

Mi scuso con la cittadinanza per il disguido di comunicazione di ASE.

Nel comunicato ASE sull’intervento straordinario di disinfestazione contro la West Nile era riportata la parola “antilarvale”, ma il termine corretto era “adulticida”: un errore materiale che non modificava in alcun modo le prescrizioni di sicurezza per i cittadini, le quali restavano corrette e identiche.

Il mandato di affidamento all’impresa era proprio per quel tipo di intervento, e sarebbe bastato che la ditta segnalasse il refuso ad ASE per correggerlo immediatamente, senza creare alcun allarme.

Quello che invece non si è mai visto è una società che, invece di confrontarsi con il proprio committente, scelga di andare sui social e sulla stampa ad infangare lo stesso.

Bastava una semplice telefonata per chiarire e aggiustare il tiro: poteva dire che non c’erano i tempi tecnici, poteva segnalare la svista, poteva agire in tanti modi diversi… ma non così, generando allarmismo e diffondendo un’immagine distorta, con ricadute negative su tutti.

Trovo inoltre grave che alcuni esponenti politici, anche legati all’opposizione, abbiano amplificato questa polemica prestando il fianco a una ditta privata: un atteggiamento che lascia perplessi.

Tengo a precisare che, come assessore, non ho rapporti diretti con l’impresa incaricata: mi sono limitata a condividere sui miei canali i comunicati ufficiali dell’ASE, come faccio sempre per un servizio pubblico di interesse generale.

Mi fa specie che alcune testate abbiano rilanciato questa polemica senza un minimo di filtro o di verifica, soprattutto considerando che si trattava di un intervento urgente a tutela della salute pubblica, con misure di precauzione già corrette e invariate.

Ripeto: sarebbe bastato un minimo di buon senso per evitare malintesi e tensioni inutili.

Ma fa più rumore un titolo polemico che un’amministrazione all’opera.

Il mio impegno continua, con la stessa determinazione di sempre, per il bene della comunità e non certo per alimentare guerre di social.

Rita Valentino