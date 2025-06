[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Assemblea elettiva del Presidio “Libera” di Foggia

Giovedì 5 giugno, alle ore 18.30, presso il salone Spazio Candelaro della Parrocchia Sacro Cuore di

Foggia, si terrà l’assemblea del Presidio “N. Ciuffreda e F. Marcone” di Libera Foggia, nel corso della

quale verrà eletto il nuovo referente.

L’assemblea sarà il momento per dare voce al percorso di impegno che in questi 6 anni – dal

momento della sua nascita, avvenuta il 1° aprile 2019 – ha visto il coinvolgimento di tante realtà e di

tante persone che insieme a Libera hanno provato a costruire e a seminare cambiamento.

In un contesto come il nostro, in cui le forme di diseguaglianza aumentano sempre di più, la povertà

economica e culturale si diffonde e le mafie sembrano prendere il sopravvento, dobbiamo essere

ancora più capaci di costruire una rete di resistenza civile, economica e culturale che abbracci l’intera

comunità: associazioni, parrocchie, scuole, cittadini e istituzioni.

Le mafie e la corruzione sono un problema non solo criminale ma sociale e culturale, da affrontare

unendo le forze. L’assemblea sarà allora il momento per rinsaldare la rete e per immaginare nuove

strade da percorrere insieme.

Per questo rivolgiamo l’invito a tutte le associazioni, realtà, parrocchie, cooperative sociali, scuole e

singoli citatdini/e a partecipare giovedì 5 giugno, rinnovando l’impegno condiviso “contro” le mafie

e soprattutto “per”: per la giustizia sociale, per la ricerca di verità, per la tutela dei diritti, per una

politica trasparente, per una legalità democratica fondata sull’uguaglianza, per una memoria viva e

condivisa, per una cittadinanza all’altezza dello spirito e delle speranze della Costituzione.

Vi aspettiamo numerose/i per far sentire la voglia di riscatto e la promessa di impegno della

comunità foggiana!

Federica Bianchi

Referente Provinciale Libera Foggia