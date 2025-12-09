[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

ASE Manfredonia: “Sciopero nazionale per domani. Assicurate prestazioni minime”

Le Segreterie Provinciali FP CGIL-FIT CISL-UILTRASPORTI e FIADEL comunicano l’adesione allo sciopero nazionale proclamato dalle Federazioni Nazionali per l’intera giornata di Mercoledì 10 dicembre 2025 , richiamando la nota a firma delle Segreterie Nazionali FP CGIL – FIT CISL – UILTRASPORTI e FIADEL, datata 27 ottobre 2025, con la quale hanno comunicato la proclamazione di una seconda giornata di sciopero nazionale per tutti i lavoratori e le lavoratrici delle aziende di igiene ambientali che applicano il CCNL unico dei Servizi Ambientali del 18 maggio 2025.

Nella suddetta giornata l’A.S.E. assicurerà solo le prestazioni minime previste dalla legge n. 83/2000 e dal Codice di regolamentazione del diritto di sciopero sottoscritto con le OO, SS.

Verranno in sintesi garantiti i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati presso:

Utenze scolastiche

Ospedali e case di cura – ospizi e orfanotrofi

Stazione ferroviaria

Inoltre, saranno garantiti:

Spazzamento, raccolta e lavaggio dei mercati

Raccolta delle siringhe

Disinfestazione – derattizzazione e disinfezione per casi urgenti e su segnalazione dell’autorità sanitaria

Lo smaltimento in discarica

Invitiamo vivamente la cittadinanza ad astenersi dal deposito di rifiuti nella giornata di Mercoledì 10 Dicembre 2025 in maniera da non creare disagi igienici e facilitare il ripristino della normalità nell’arco delle 48 ore successive, che riteniamo potrà avvenire.

Con preghiera di pubblicazione.

L’Amministratore Unico Dott. Marcello Danisi