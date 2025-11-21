[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ase Manfredonia: incontro con gli operatori del Mercato Santa Restituta

ASE S.p.A. e il Comune di Manfredonia informano la cittadinanza che mercoledì 19 novembre, presso il Mercato Santa Restituta, si è tenuto un incontro con gli operatori per definire alcuni aspetti di dettaglio del nuovo servizio di igiene urbana. Si conclude così la fase sperimentale del nuovo sistema di gestione dei rifiuti avviato all’interno dell’area mercatale.

La sperimentazione, durata circa sei mesi, è stata avviata per analizzare e affrontare in

modo strutturato le principali criticità riscontrate, tra cui:

conferimenti non conformi;

accumuli di rifiuti e mancata differenziazione;

abbandoni da parte di terzi;

imbrattamenti e cattivi odori;

intasamento di canalette e griglie di scolo;

mancato rispetto delle procedure di sgombero dei posteggi.

Per rispondere a queste problematiche, ASE ha introdotto tre principali linee operative:

👉🏻 Pulizia meccanizzata delle superfici.

Le operazioni di pulizia sono state potenziate attraverso l’impiego di macchinari lavasciuga industriali, già testati con esito positivo.

Questo intervento ha contribuito a migliorare il decoro complessivo dell’area e a ridurre gli

imbrattamenti.

👉🏻 Controllo e contrasto al littering.

Sono state intensificate le attività di vigilanza nelle fasce orarie più critiche, con particolare

attenzione allo sgombero dei posteggi e al controllo dei conferimenti, per prevenire abbandoni e comportamenti non conformi.

👉🏻 Raccolta tracciabile dei rifiuti.

È stato progettato un nuovo sistema basato su sacchi dedicati e tracciabili per ogni tipologia di rifiuto, insieme a contenitori per l’organico dotati di serratura.

Questa fase – che rappresenta il passaggio operativo preminente dell’intero progetto – è stata

avviata mercoledì 19 novembre con la consegna dei sacchi taggati agli operatori del mercato.

L’introduzione dei sacchi tracciabili consentirà una migliore differenziazione, la riduzione degli ingombri all’interno dell’area, il controllo puntuale dei conferimenti e una gestione più ordinata e sicura dei rifiuti prodotti.

ASE S.p.A. conferma il proprio impegno a proseguire nel miglioramento dei servizi, puntando su organizzazione, tracciabilità e miglioramento degli aspetti igienico-sanitari per garantire un mercato più ordinato, pulito e funzionale, in una parola, più decoroso.

Comune di Manfredonia