Ase Manfredonia: avviso alla cittadinanza sul ritiro dei mastelli

Avviso alla Cittadinanza

Si ricorda che la distribuzione dei nuovi mastelli per la raccolta differenziata, che si tiene presso l’Ex Centro Comunale di Raccolta – Via Tratturo del Carmine, terminerà sabato 5 luglio.

Gli orari di apertura rimangono invariati:

Dal lunedi al sabato

Dalle ore 08:00 alle ore 14:00

Non e piu necessario rispettare l’ordine alfabetico; l’accesso e libero in qualsiasi giorno della settimana.

Attenzione: Chi non ritirera il kit entro il 5 luglio potra farlo solo a partire da lunedi 7 luglio presso la sede ASE in Localita Pariti – Zona Industriale.

Ricordiamo

E possibile delegare una persona di fiducia per il ritiro, compilando l’apposito modulo disponibile online o presso l’Ex Centro Comunale di Raccolta – Via Tratturo del Carmine.

Per le utenze in condizioni di comprovata non autosufficienza e prive di supporto familiare, e prevista una consegna domiciliare del kit. Questa e subordinata a verifica a campione congiuntamente ai Servizi Sociali del Comune.

Per tutti gli utenti residenti in condomini che sono gia in possesso dei carrellati, non avverra la sostituzione dei mastelli.

