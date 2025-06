[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

ASD NUOTO MANFREDONIA: BUONA LA PRIMA CON JUNIOR OPEN WATER!

Si è concluso con entusiasmo e partecipazione il Junior Open Water, manifestazione dedicata al nuoto in acque libere riservata a giovani atleti fra i 7 e i 16 anni, primo evento sportivo organizzato dalla neonata ASD Nuoto Manfredonia; una giornata di sport, emozione e condivisione che ha animato il Lido del Sole di Siponto nella assolata e piacevole giornata di sabato 14 giugno.

L’evento rientra nelle Manifestazioni 2025 con il patrocinio e il sostegno economico della Regione Puglia, si inserisce nel percorso che porterà la Puglia a essere Regione Europea dello Sport 2026 ed è stata organizzata con la collaborazione di UISP Foggia-Manfredonia, Lega Navale Italiana – sezione di Manfredonia, ICOS Sport&Benessere e Lido del Sole, struttura ospitante.

Protagonista assoluto è stato il mare: un campo gara naturale di 50 metri che ha accolto i piccoli atleti in un clima di festa, sicurezza e condivisione, sotto lo sguardo attento degli istruttori ICOS Adriano Facenna, Matteo Impagnatiello, Elia Farfalletta, i numerosi volontari presenti e le famiglie.

“Il mare come luogo educativo e sportivo – ha dichiarato Silvia Di Giorgio, presidente ASD Nuoto Manfredonia – è un’esperienza formativa unica. Il direttivo e tutti i soci del nostro nuovo consesso associativo dedicato al nuoto intendono promuovere anche altri appuntamenti: vedere tanti bambini e ragazzi cimentarsi con entusiasmo nel nuoto in acque libere è la prova che lo sport è uno straordinario strumento di crescita, coraggio e inclusione. Per noi sipontini il mare è identità, vita, passione”.

La manifestazione è stata organizzata anche con la finalità di promuovere un modello di sport sano e pulito, sensibilizzando e sottolineando ai giovani partecipanti il valore della sana competizione.

Particolarmente apprezzata la scelta del Lido del Sole come location, che ha garantito accoglienza, sicurezza e qualità ambientale per tutta la durata della manifestazione. La giornata si è conclusa con le premiazioni, medaglie e attestati per tutti, e una particolare attenzione alla alimentazione con frutta di stagione a disposizione di atleti e ospiti. Tutto è stato condito da tanti sorrisi e profonde emozioni, con la consapevolezza di aver vissuto un momento sportivo dal forte valore educativo.

Una promessa per il futuro: il Junior Open Water non finisce qui!



Per restare sempre aggiornati sulle iniziative di Nuoto Manfredonia segui su Facebook: https://shorturl.at/T7d0j