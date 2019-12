Asd Lala: “Sarà un 2020 ricco di sport”

Sport di tutti arriva a Manfredonia: attività motoria gratuita per ragazzi dai 5 ai 18 anni.



Sarà un 2020 ricco di sport.



L’asd LALA Manfredonia è lieta di comunicare l’inizio del progetto sport di Tutti a Manfredonia. Il progetto prevede di far partecipare ad attività sportive gratuite tutti i ragazzi dai 5 ai 18 anni.

Le attività si svolgeranno presso il centro sportivo Eden di Manfredonia.

Per partecipare vieni a trovarci tutti i giorni dalle 16:00 alle 21:00 presso il centro sportivo Eden in via Florio (nei pressi del cavalcavia case Anas).

Per partecipare è indispensabile presentare i seguenti documenti:- Isee 2019 (riferito ai redditi 2018)- Certificato medico non agonistico del partecipante.

IMPORTANTE: Posti limitatiScadenza presentazione domande 15 Gennaio.

Per maggiori informazioni potete contattare il referente del progetto:Dott. Vincenzo La Tosa – 3891265539