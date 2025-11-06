Politica CapitanataPolitica Manfredonia

Ascolto e confronto con le marinerie della Capitanata e Libero Palumbo

Comunicato Stampa6 Novembre 2025
MANFREDONIA – “A casa di Libero”

La politica, per me, comincia dall’ascolto.

E sabato voglio farlo partendo da chi ogni giorno vive il mare come lavoro, orgoglio e identità.

Un incontro dedicato alle marinerie della Capitanata, insieme a Pasquale Pappalardo, Presidente Regionale di AGCI Puglia e Michele Abbaticchio, Coordinatore Regionale della lista Decaro Presidente.

Parleremo delle sfide del settore, del futuro della pesca e del valore del mare per la nostra comunità.

Perché solo insieme possiamo essere protagonisti del cambiamento.

Libero Palumbo

