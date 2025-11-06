Politica CapitanataPolitica Manfredonia
Ascolto e confronto con le marinerie della Capitanata e Libero Palumbo
MANFREDONIA – “A casa di Libero”
La politica, per me, comincia dall’ascolto.
E sabato voglio farlo partendo da chi ogni giorno vive il mare come lavoro, orgoglio e identità.
Un incontro dedicato alle marinerie della Capitanata, insieme a Pasquale Pappalardo, Presidente Regionale di AGCI Puglia e Michele Abbaticchio, Coordinatore Regionale della lista Decaro Presidente.
Parleremo delle sfide del settore, del futuro della pesca e del valore del mare per la nostra comunità.
Perché solo insieme possiamo essere protagonisti del cambiamento.
Libero Palumbo