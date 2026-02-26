Ascolti TV 25 febbraio 2026: la seconda serata del Festival di Sanremo registra 8,8 milioni di spettatori

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La seconda puntata del Festival di Sanremo 2026, trasmessa mercoledì 25 febbraio su Rai1, ha ottenuto 8.814.000 spettatori e uno share del 59%. La serata, condotta da Carlo Conti e Laura Pausini con la partecipazione di Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo Petrolo, mostra un leggero calo rispetto allo scorso anno, ma mantiene risultati in linea con il debutto della kermesse.

La puntata ha confermato ancora una volta il forte richiamo del Festival, grazie anche alla presenza di ospiti di rilievo e alla scaletta musicale che ha alternato artisti emergenti a big della musica italiana. Tra i momenti più apprezzati dal pubblico, ci sono stati gli interventi comici di Lillo Petrolo e le performance musicali di Achille Lauro, che hanno contribuito a mantenere alta l’attenzione durante tutta la serata.

Nonostante il calo rispetto alla puntata record dello scorso anno – che aveva raggiunto 11,6 milioni di spettatori con il 64,5% di share – la seconda serata conferma la popolarità dell’evento tra il pubblico televisivo italiano. La media complessiva della Total Audience è stata di 9.053.000 spettatori, pari al 59,5% di share, leggermente superiore rispetto alla prima serata, che aveva registrato il 58% con 9,6 milioni di spettatori.

Il Festival di Sanremo 2026 prosegue con altre tre serate che promettono nuove emozioni e ospiti speciali, confermando il ruolo centrale della manifestazione nella programmazione televisiva italiana e nella cultura popolare del paese.