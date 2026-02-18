“Arrivederci Carnevale”: grande bis di ‘Nostalgia90’ in Piazza Giordano a Foggia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Arrivederci Carnevale”: grande bis di ‘Nostalgia90’ in Piazza Giordano sabato 21 febbraio a Foggia

Una gradita sorpresa nata dalla sinergia tra Comune e Pro Loco Foggia per salutare insieme il Carnevale 2026 con un evento gratuito, tra talenti locali e l’energia travolgente di un party show amatissimo. Dopo il successo dello scorso ottobre, che ha visto migliaia di partecipanti cantare e ballare in piazza, sabato prossimo 21 febbraio, a partire dalle ore 21, Piazza Umberto Giordano si trasformerà nuovamente in un dancefloor a cielo aperto più grande per l’evento “Arrivederci Carnevale”. Il ritorno di ‘Nostalgia90’, show che coinvolge intere generazioni con una produzione imponente: effetti speciali, scenografie mozzafiato e i successi iconici che hanno segnato un’epoca, non è solo un concerto, ma un regalo collettivo: un bis fortemente voluto per chiudere in bellezza i festeggiamenti del Carnevale, trasformando la nostalgia in gioia.

Ma la festa inizierà dando voce al futuro. Prima del main show, il palco sarà tutto per i giovani rapper locali. Uno spazio fortemente voluto per permettere ai talenti del nostro territorio di esprimersi, raccontarsi e scaldare il pubblico con le loro rime, confermando Foggia come fucina di creatività urbana.

“Un evento che ha regalato ore di leggerezza e divertimento e un tuffo nel passato a migliaia di partecipanti, grazie alla professionalità, al talento e all’energia che dal palco si sono riversate sul pubblico, creando un’atmosfera bellissima. Per questo abbiamo voluto replicarlo, rendendo ancora una volta Piazza Giordano il salotto della condivisione e dell’allegria, coniugando la tradizione del Carnevale alla modernità di un grande spettacolo di piazza” spiegano la sindaca Maria Aida Episcopo e l’assessora alla Cultura Alice Amatore.

“Vogliamo che questo ‘Arrivederci Carnevale’ sia un abbraccio collettivo. Lavorare in sinergia con il Comune ci permette di regalare alla città momenti di alta qualità e puro divertimento, dimostrando che Foggia è viva, unita e ha una voglia matta di sognare” le parole del presidente della Pro Loco Foggia, Giuseppe Croce.

La cittadinanza è invitata a partecipare, in costume di Carnevale o senza, per salutare insieme una delle feste più amate dell’anno.