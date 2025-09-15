[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Arriva la conferma ufficiale: Noemi alla Festa Patronale di Monte Sant’Angelo

Il 30 settembre, nella Città dei due Siti UNESCO, per celebrare San Michele Arcangelo, arriva Noemi con il suo “Nostalgia Summer tour”.

NOSTALGIA è un’opera sentimentale in cui Noemi dà valore al passato ma senza rimpiangerlo immergendosi in emozioni profonde, spaziando tra canzoni classifiche ma intense come l’ultimo singolo presentato al festival di Sanremo “Se ti innamori muori” a elementi di blues, cantautorato contemporaneo e influenze elettroniche in un mix che spazia tra ballad romantiche e tracce uptempo avvalendosi anche della collaborazione delle penne di Colapesce, Mahmood e Blanco ma anche delle voci di Carl Brave, Neffa e Tony Effe.

L’unione tra tutto questo è il suo timbro unico ed inconfondibile che risuonerà a Monte Sant’Angelo, la città dei due Siti Unesco.

30 settembre 2025 | ore 22

Piazza Giovanni Paolo II | Monte Sant’Angelo, la Città dei due Siti UNESCO

Ingresso gratuito.

Ti aspettiamo: vivi con noi la Festa patronale in onore di San Michele Arcangelo dal 27 al 30 settembre.