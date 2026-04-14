Arrestato cittadino straniero in escandescenza: ferito finanziere di Monte Sant’Angelo
Arrestato cittadino straniero in escandescenza: ferito finanziere di Monte Sant’Angelo
Arrestato uomo in escandescenza vicino a un cantiere edile: ferito un finanziere.
Momenti di tensione nel pomeriggio del 13 aprile nei pressi di un cantiere in zona Stadio
della Vittoria, a Bari, dove un cittadino straniero, in evidente stato di agitazione, ha iniziato
a lanciare tufi e transenne contro le auto in transito, mettendo a rischio l’incolumità dei
passanti.
Sul posto è intervenuto un ispettore della Guardia di Finanza, libero dal servizio, M.O.
Sebastiano Silvestri. Durante il tentativo di fermare l’uomo, dopo essersi qualificato, il
finanziere è caduto in terra, riportando lesioni che hanno reso necessario il trasporto al
pronto soccorso per le cure del caso.
L’aggressore è stato, infine, bloccato dalla polizia, intervenuta sul posto, e tratto in arresto.
Il SINAFI, per mezzo del suo Segretario Generale Interregionale Puglia e Basilicata,
esprime vive congratulazioni al collega per il tempestivo intervento che ha consentito di
ristabilire l’ordine e garantire la sicurezza dei cittadini.