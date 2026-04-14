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Arrestato cittadino straniero in escandescenza: ferito finanziere di Monte Sant’Angelo

Arrestato uomo in escandescenza vicino a un cantiere edile: ferito un finanziere.



Momenti di tensione nel pomeriggio del 13 aprile nei pressi di un cantiere in zona Stadio

della Vittoria, a Bari, dove un cittadino straniero, in evidente stato di agitazione, ha iniziato

a lanciare tufi e transenne contro le auto in transito, mettendo a rischio l’incolumità dei

passanti.



Sul posto è intervenuto un ispettore della Guardia di Finanza, libero dal servizio, M.O.

Sebastiano Silvestri. Durante il tentativo di fermare l’uomo, dopo essersi qualificato, il

finanziere è caduto in terra, riportando lesioni che hanno reso necessario il trasporto al

pronto soccorso per le cure del caso.



L’aggressore è stato, infine, bloccato dalla polizia, intervenuta sul posto, e tratto in arresto.

Il SINAFI, per mezzo del suo Segretario Generale Interregionale Puglia e Basilicata,

esprime vive congratulazioni al collega per il tempestivo intervento che ha consentito di

ristabilire l’ordine e garantire la sicurezza dei cittadini.