Aria di crisi ad Andria? La sindaca convoca la società del presidente Di Benedetto

“Le preoccupazioni della piazza sull’incertezza del futuro bianco azzurro sono condivisibili e tanti dubbi vanno dipanati senza indugiare oltre. Nel passaggio del titolo sportivo dalla precedente proprietà alla attuale, con una debitoria ben delineata e con l’impegno a collaborare come piazza per ripianarla nel tempo, ho chiesto una e una cosa soltanto: il rispetto per i nostri colori. Questo pretendo. Chiarezza e comportamenti lineari, che non danneggino la storia sportiva dell’Andria”

Così la Sindaca Bruno che convoca a Palazzo di Città per il 24 marzo l’intera compagine societaria della Fidelis Andria, per fare definitiva chiarezza sullo stato di salute della società, come riporta TeleSveva.

“Possono sorgere difficoltà gestionali, è legittimo e lo si mette in conto. Però con lealtà e trasparenza, carte alla mano, o si individuano soluzioni concrete ed efficaci che diano serenità e prospettive certe, oppure, quanto prima, ognuno proceda per la sua strada, lasciando spazio per costruire e progredire e non per distruggere. La Fidelis Andria è patrimonio della Città e come tale va preservato”, conclude la sindaca.