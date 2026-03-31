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Archeoclub d’Italia A.P.S. Siponto – Monte Sant’Angelo: Rinnovate le cariche sociali per il nuovo mandato



Manfredonia (FG) – In data 23 marzo 2026, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Archeoclub d’Italia

A.P.S. (Sezione Manfredonia – Siponto – Monte Sant’Angelo) per deliberare il rinnovo delle cariche

sociali e definire la struttura operativa che guiderà l’Associazione nel prossimo mandato.

L’incontro, presieduto da Angela Quitadamo, si è aperto con un’analisi dettagliata delle recenti

attività svolte sul territorio. La Presidente ha ribadito l’importanza di consolidare la presenza

dell’Archeoclub nelle iniziative culturali locali, sottolineando la necessità di una struttura

organizzativa solida e coesa per rispondere alle sfide future del Terzo Settore.

Al termine di una proficua discussione, il Consiglio ha eletto all’unanimità il nuovo organigramma.

Le cariche risultano così assegnate:

Presidente: Angela Quitadamo

Vice Presidente: Michela D’Onofrio

Segretario: Raffaele Frattarolo

Tesoriere: Giuseppe Frattarolo

Consiglieri: Miriam Fatone, Francesco Brunetti e Paola Lomuto



I membri eletti hanno formalmente accettato l’incarico, impegnandosi a operare nel pieno rispetto

dello Statuto nazionale e locale per la tutela e la valorizzazione dei Beni Culturali e Ambientali.

“L’obiettivo del nuovo assetto organico” – dichiara la Presidente – “è dare una rappresentanza

solida e autorevole a una realtà nazionale che, sul territorio, agisce come presidio culturale. La

nostra è una missione di studio, salvaguardia e cittadinanza attiva. Questa ‘Domus’

dell’archeologia è aperta a chiunque intenda il bene culturale come un valore identitario non

negoziabile. La nostra missione è quella di essere sentinelle attive della bellezza e della memoria

storica.”

L’Archeoclub d’Italia A.P.S. Sede di Siponto – Monte Sant’Angelo conferma così il proprio impegno

come Ente del Terzo Settore al servizio della comunità, con sede in Via San Lorenzo, 112 a

Manfredonia.



Nelle prossime settimane verranno presentate le prime iniziative programmatiche, che vedranno

l’associazione impegnata in un dialogo costante con le istituzioni e la cittadinanza per il

monitoraggio e la fruizione dei siti locali.