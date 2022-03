Apricena presenta “Rossetto e Cioccolato” un omaggio alla bellezza femminile attraverso la storia del rossetto ed il piacere del cioccolato

L’evento, promosso dal Sindaco di Apricena Ing. Antonio Potenza e dall’Assessore Dott.ssa Agata Soccio, in collaborazione con le Belle Arti di Foggia, si terrà presso il Centro Anziani “Sandro Pertini” di Apricena, il prossimo 25 marzo alle 18,30. Grazie alle suggestioni create da dipinti degli artisti locali, musiche e canti che evocano bellezze eterne, segreti e curiosità, faremo un viaggio nella bellezza interiore ed esteriore che muta nel tempo.

Al dibattito interverranno il Vicepresidente delle Belle Arti di Foggia Antonino Foti, il Dr. Nino Specchiulli in qualità di Medico Estetico e la Psicologa e Psicoterapeuta Dott.ssa Costantina Squeo, con i quali cercheremo di capire quando e perché si ricorre alla Medicina Estetica e soprattutto cosa scatta nella psicologia di una Donna che non accetta i segni del tempo. Inoltre, all’interno della Sala verrà allestito un angolo “estetico” con due esperti del make-up che ci mostreranno, attraverso alcune modelle, come ottenere un trucco perfetto.

Interverranno inoltre, per i saluti istituzionali, il Sindaco Antonio Potenza, l’Assessore Agata Soccio e il Presidente Lillino Bonfitto. Moderano Angela Tartaglia e Veronica Buono.