Eventi Capitanata
Apricena, estate scoppiettante: arrivano i Pooh, Enrico Brignano e Claudio Baglioni
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Apricena, estate scoppiettante: arrivano i Pooh, Enrico Brignano e Claudio Baglioni
SARA’ UN ESTATE SCOPPIETTANTE PER APRICENA.
Baglioni, I Pooh e Brignano.
La Pasqua ci porta il sole e una grande notizia per la nostra città: nell’edizione 2026 di Suoni in Cava, sul palcoscenico di Cava dell’Erba, arriveranno i Pooh (19 agosto), Enrico Brignano (21 agosto) e Claudio Baglioni (22 agosto).
Tre nomi straordinari per tre serate che faranno brillare Apricena.
Non vediamo l’ora di ospitare gente da ogni parte d’Italia.
Buona Pasqua a tutti.
Lo scrive il Sindaco di Apricena Antonio Potenza