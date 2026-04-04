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Apricena, estate scoppiettante: arrivano i Pooh, Enrico Brignano e Claudio Baglioni

Redazione4 Aprile 2026
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Apricena, estate scoppiettante: arrivano i Pooh, Enrico Brignano e Claudio Baglioni

SARA’ UN ESTATE SCOPPIETTANTE PER APRICENA.

Baglioni, I Pooh e Brignano.

La Pasqua ci porta il sole e una grande notizia per la nostra città: nell’edizione 2026 di Suoni in Cava, sul palcoscenico di Cava dell’Erba, arriveranno i Pooh (19 agosto), Enrico Brignano (21 agosto) e Claudio Baglioni (22 agosto).

Tre nomi straordinari per tre serate che faranno brillare Apricena.

Non vediamo l’ora di ospitare gente da ogni parte d’Italia.

Buona Pasqua a tutti.

Lo scrive il Sindaco di Apricena Antonio Potenza

La Vieste en Rose
Redazione4 Aprile 2026