[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Apre lo “Slow Park” di Foggia. Il 5 dicembre alle ore 12 l’inaugurazione della struttura

Lo spazio valorizzato dal Comune di Foggia per promuovere prodotti enogastronomici del territorio è gestito dal consorzio Oltre

Sarà inaugurato venerdì 5 dicembre 2025 lo “Slow Park” di Foggia. Il taglio del nastro si svolgerà alle ore 10.30 e darà inizio ad un lungo weekend di festa per celebrare l’avvio delle iniziative e salutare l’apertura del nuovo presidio di via Manfredi, in adiacenza al Nodo Intermodale, realizzato dal Comune di Foggia. A gestire la struttura di proprietà comunale, in seguito ad avviso pubblico, sarà il consorzio di cooperative sociali Oltre la rete di imprese, che opera nel territorio della provincia di Foggia e non solo in un’ottica di responsabilità etica e solidale, aprendo il suo raggio di azione in settori quali accoglienza, inclusione, sviluppo locale, agricoltura sociale, antimafia, diritti, cultura, lavoro. All’inaugurazione interverranno: Maria Aida Episcopo, sindaca di Foggia, Lorenzo Frattarolo, assessore comunale alle Attività Produttive; Anna Rita Zichella, presidente del consorzio Oltre la rete di imprese; Francesco Paolo Affatato, dirigente servizio Attività Economiche del Comune di Foggia. Alle ore 13.00, invece, è prevista la benedizione dello spazio da parte di monsignor Giorgio Ferretti, arcivescovo della diocesi Foggia-Bovino.

GLI OBIETTIVI. «Spazio al tuo tempo» è il messaggio che accompagna il logo dello “Slow Park” di Foggia, ispirato alla chiocciola, simbolo per eccellenza di vita lenta e tranquillità, con l’idea di invitare la comunità a riappropriarsi del proprio tempo per vivere relazioni sociali, per conoscere meglio sé stessi, per riscoprire eccellenze enogastronomiche del territorio, prodotti a km0, il gusto del buon cibo e dello stare insieme, anche attraverso il calendario di eventi che animerà a partire dalla festività natalizie la piazza dello “Slow Park”. «Lo Slow Park è un intervento concreto nella riqualificazione dell’area di via Manfredi e del quartiere Ferrovia – dichiara la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo – . Restituiamo alla città uno spazio pubblico ordinato, attrezzato e con funzioni chiare, che contribuirà a migliorare la vivibilità della zona e a rafforzare la presenza istituzionale in un punto strategico. È un tassello del lavoro più ampio che stiamo portando avanti per rigenerare questo quartiere, anche attraverso interventi di arredo e servizi utili ai residenti. Ora questo spazio torna ad essere fruibile e pienamente integrato nella rete urbana». «Questo nuovo spazio – aggiunge l’assessore comunale alle attività produttive, Lorenzo Frattarolo – nasce da un bando che ha voluto valorizzare il Terzo settore e il patrimonio enogastronomico locale, puntando su sostenibilità, educazione alimentare e filiere di qualità. L’affidamento a Oltre la rete di imprese risponde a questa impostazione: una gestione capace di generare attività, lavoro e iniziative che valorizzano i produttori del territorio e rendono questo spazio economicamente e socialmente attivo. È un progetto che unisce qualità dell’offerta, responsabilità e capacità organizzativa».

SEGUI IL NASTRO. Tredici chioschi in cui girare e addentrarsi “seguendo il nastro” di colore rosso che guida visitatori e visitatrici per degustare con lentezza le eccellenze tipiche del nostro territorio attraverso la presenza di pizzeria, friggitoria, taglieria, enoteca, aperitiveria, braceria, cocktail bar, più un’ampia area in cui ospitare eventi, un parco giochi senza barriere e tanto entusiasmo, per contribuire alla rigenerazione sociale, culturale e urbana della comunità. «La gestione dello “Slow Park” nasce dalla consapevolezza e dalla responsabilità di voler contribuire alla rigenerazione sociale, culturale ed urbana della nostra comunità, operando in particolare nel cuore del quartiere Ferrovia di Foggia in una logica di valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del nostro territorio e di interconnessione con tutti i cittadini, italiani e migranti, che questa zona. In un mondo che ci vede sempre più veloci, voglio che questo diventi uno in cui riappropriarci del proprio tempo, delle relazioni, dei legami – spiega Annarita Zichella, presidente del Oltre la rete di imprese – . Il parco è di tutti, appartiene alla comunità.Quello che immaginiamo è un luogo di aggregazione aperto, sicuro, innovativo, in cui promuovere relazioni sociali, una corretta alimentazione e accorciare le distanze tra produttori e consumatori, affinché si possano conoscere e gustare prodotti a chilometro zero, stagionali, biologici e tipici del territorio».

SPAZIO AL TERZO SETTORE. Per rendere più vivo e lo spazio e favorire anche il coinvolgimento del Terzo settore, nei giorni scorsi il consorzio Oltre ha effettuato un incontro con la finalità di illustrare gli obiettivi del progetto ed invitare le varie realtà a proporre iniziative, attività, eventi in una logica di cooperazione e di condivisione. Lo “Slow Park” darà anche avvio alla cosiddetta “Palestra delle Autonomie”, per incentivare percorsi di inserimento sociale di persone provenienti da situazioni di fragilità diverse che, impiegate in vari servizi, potranno così acquisire nuove competenze da poter spendere nel mercato del lavoro, potenziare le loro autonomie, scoprire talenti che prima non pensavano di avere.

IL PROGRAMMA. L’inaugurazione della struttura sarà animata da tre giorni di eventi, show cooking, giochi, musica, laboratori, attività varie, destinati a bambini, famiglie, adulti e giovani. Nelle giornate del 5 e 6 dicembre sarà presente Don Pasta (Daniele De Michele), scrittore, artista, dj, performer, appassionato di gastronomia, considerato dal New York Times uno dei più inventivi attivisti del cibo. Prezioso anche il concerto serale del giorno inaugurale dei Cantori di Carpino con balli della tradizione popolare. Sabato 6, invece, tra gli appuntamenti in programma il Winter music show con i DJ Vocalist di Radio Norba e Radioline Rosaria Rollo e Daniele Colacicco. Super ospite Kelly Joyce. La domenica, infine, sarà dedicata alle iniziative di animazione rivolte principalmente ai più piccoli. Dopo il taglio del nastro, sarà poi lanciato il calendario di eventi natalizi che animeranno da dicembre a gennaio gli spazi e i locali dello “Slow Park”.

Il programma della tre giorni

Venerdì 5 dicembre

10:30 – Saluti istituzionali

12:00 – Show cooking

17:00 – Live podcast con Don Pasta sul libro “Il pranzo della domenica”

19:00 – Spettacolo di musica – Cucine e teatro “Food Sound System” con Don Pasta

20:30 – Concerto dei Cantori di Carpino e balli della tradizione popolare.

Sabato 6 dicembre

12:00 – Show cooking

19:00 – Carmine De Rosa con “Il cantastorie di Natale”, i tarocchi teatrali di L’Amarè, micromagia itinerante e foto corner di Natale

21:00 – Winter music show con i DJ Vocalist di Radio Norba e Radioline Rosaria Rollo e Daniele Colacicco – Musica, animazione e gadget

Super ospite Kelly Joyce

22:00 Cookin Dj Set a cura di Don Pasta.

Domenica 7 dicembre

10.00 – Spazio bambini con animazione e attività, mascotte, micromagia itinerante

10.30 – Laboratorio di pasta fresca per bambini a cura del progetto “Le mamme dei vicoli”

11.30 – Live podcast con i content creator di Metti Tavola

13.00 – Show cooking

18.00 – Micromagia itinerante, cartoon dance, Italo Dance, Kara Italia, Dj Jump, Nadia Singer, Mascotte.

Per contatti: slowpark@reteoltre.it