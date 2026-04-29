Sport Manfredonia

Apertura vendita settore ospiti Acerrana – Manfredonia

Redazione29 Aprile 2026
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Apertura vendita Settore Ospiti Acerrana – Manfredonia

Il Manfredonia Calcio 1932 informa i propri sostenitori che da giovedi 30 Aprile sarà attiva la vendita dei tagliandi per la gara contro l’ Acerrana in programma domenica 3 Maggio alle ore 15:00 allo stadio Arcoleo di Acerra.


Dettagli Settore Ospiti:
Intero: € 10 (+ commissioni)


Modalità d’acquisto:
Online sul circuito Etes

Punto vendita “BAR DOC” Via Jonh Kennedy – Foggia 

I biglietti disponibili per il settore ospiti sono 450.

Si ricorda che per entrare nell’impianto sarà obbligatorio esibire un documento d’identità valido.

In mancanza dei documenti richiesti, l’accesso non sarà consentito.

tenuta santa lucia
Redazione29 Aprile 2026