Sport Manfredonia
Apertura vendita settore ospiti Acerrana – Manfredonia
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Apertura vendita Settore Ospiti Acerrana – Manfredonia
Il Manfredonia Calcio 1932 informa i propri sostenitori che da giovedi 30 Aprile sarà attiva la vendita dei tagliandi per la gara contro l’ Acerrana in programma domenica 3 Maggio alle ore 15:00 allo stadio Arcoleo di Acerra.
Dettagli Settore Ospiti:
Intero: € 10 (+ commissioni)
Modalità d’acquisto:
Online sul circuito Etes
Punto vendita “BAR DOC” Via Jonh Kennedy – Foggia
I biglietti disponibili per il settore ospiti sono 450.
Si ricorda che per entrare nell’impianto sarà obbligatorio esibire un documento d’identità valido.
In mancanza dei documenti richiesti, l’accesso non sarà consentito.