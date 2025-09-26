Eventi ManfredoniaManfredonia
Apertura serale del Parco Archeologico di Siponto
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Apertura serale del Parco Archeologico di Siponto
Sabato 27 Settembre il Parco Archeologico di Siponto ti aspetta per un’apertura straordinaria in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio!
Orario continuato: 10.30 – 22.30 (ultimo ingresso alle 22: 00)
Dalle 19.30 l’ingresso costa solo 1 EURO!
Un’occasione speciale per scoprire il parco in un’atmosfera unica, tra storia, arte e bellezza.
Non mancare!