Apertura serale del Parco Archeologico di Siponto

Redazione26 Settembre 2025
Sabato 27 Settembre il Parco Archeologico di Siponto ti aspetta per un’apertura straordinaria in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio!

 Orario continuato: 10.30 – 22.30 (ultimo ingresso alle 22: 00)

 Dalle 19.30 l’ingresso costa solo 1 EURO!

Un’occasione speciale per scoprire il parco in un’atmosfera unica, tra storia, arte e bellezza.

Non mancare!

